رئيس “دبي الإسلامي”: السندات والودائع الخارجية أسهمت في استقرار السيولة

قال الرئيس التنفيذي لـ”بنك دبي الاسلامي” عدنان شلوان، إن السيولة شهدت استقراراً وذلك لعدة أسباب منها الودائع الخارجية والتي أدخلتها البنوك إلى الدولة مما أسهم في إزاحة الضغوط.

وأشار إلى أن البنوك قامت بتعديل طموحات نموها بما يتناسب مع الوقائع الجديدة المتعلقة بالسيولة.

وأضاف أن إصدار سندات خلال النصف الأول بقيمة فاقت 16 مليار دولار امريكي حدّ من الضغوط على البنوك المحلية وأتاح استمرار تمويل الحكومة للبنية التحتية.

وتوقع شلون نمواً صحياً للقطاع المصرفي في العام الجاري، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة استقراراً أكبر فيما يتعلق بالسيولة والأهم بتكلفة التمويل.

وأشار إلى أن بنك دبي الإسلامي يسعى إلى التوسع عالمياً من خلال الدمج والنمو في مؤسساته الدولية الحالية في إندونيسيا وباكستان، مضيفاً أن البنك لديه خطط للتوسع في دول أخرى، خصوصاً في شرق إفريقيا حسب الفرص المتاحة.

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