دبي الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في جذب السياحة

احتلت دبي المركز الرابع عالمياً والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب السياحة العالمية، حيث تجاوز عدد الزائرين لها في العام الماضي 15 مليون زائر. وفق ما ذكرته مجلة فوربس أمس نقلاً عن «ماستركارد».

وتفوقت دبي بهذا الترتيب على مدن عالمية كبرى من معاقل السياحة التقليدية في العالم مثل نيويورك وطوكيو وسيول وهونغ كونغ واسطنبول وبرشلونة.

وصنف التقرير السائحين الى دبي إلى فئات، مشيراً إلى أن 20 % منهم جاءوا بغرض الأعمال و 80 % بغرض الترفيهw وأسباب أخرى. وقال إن إنفاق السائحين في دبي بلغ 31.3 مليار دولار في عام 2016.

وفي نفس التقرير احتلت أبوظبي المركز الثالث عالمياً بين أسرع المدن نمواً في جذب السياحة التي يقل عدد السائحين بها عن مليون زائر سنوياً. حيث تبلغ نسبة نمو السياحة في أبوظبي 19.81% سنوياً في المتوسط، بينما تبلغ تلك النسبة في دبي 9.07 % سنوياً.

ونشرت مجلة فوربس أمس تقرير مؤسسة ماستركارد لأكثر مدن العالم جاذبية للسياحة.