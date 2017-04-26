دبي أيقونة السياحة والأعمال الإبتكارية

اكد وزير السياحة والثقافة الماليزي، داتو سيري محمد نظري عبدالعزيز اهمية معرض السياحة والسفر العربي بدبي تبعا لمكانه دبي التي أصبحت أيقونة السياحة والأعمال الابتكارية في العالم، مؤكدا أن ماليزيا تواصل التركيز وبقوة على أسواق الشرق الأوسط من خلال الانطلاق من دبي للوصول إلى الأسواق الواعدة بالمنطقة.

واشار الوزير الماليزي خلال مؤتمر صحافي على هامش مشاركة بلاده في معرض السفر العربي بدبي الى تدشين الجناح الماليزي بوابة السفر الإلكترونية “سلام ستاندرد بريميوم” من قبل مركز السياحة الإسلامية الماليزي، بالتعاون مع “تريبفيز ترافيل” هو نظام تقييم الضيافة في وسائل الراحة والخدمات الملائمة للمسلمين من أجل زيادة التجربة الشاملة لدى المسافرين المسلمين، إلى جانب إطلاق برامج ماليزيا السياحية من قبل شركة “دناتا للسفريات الحكومية والشركات”، كما شهد الوزير إطلاق “دليل سفر المسلم” من قبل هيئة الحلال بولاية بينانغ الماليزية، إلى جانب “كُتيب ماليزيا” من موقع “Explore the Wonders”، بالإضافة إلى إطلاق “دليل ماليزيا السياحي” من قبل شركة “ميديا هب إنترناشيونال” خلال المعرض.

واوضح انه خلال العام الماضي استقبلت ماليزيا حوالي 14.150 سائح من دولة الإمارات العربية المتحدة بتراجع نسبته 10.3% مقارنة بعام 2015، حيث سجل مُعدل إنفاق السياح الإماراتيين قرابة 108 مليون رنجيت ماليزي في عام فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في أعداد السياح القادمين إلى ماليزيا من دول غرب سيا بقرابة 123.878 سائح بزيادة بلغت 24.2% عن عام 2015، .

يذكر أن جناح ماليزيا بمعرض سوق السفر العربي /ATM/ في مركز المؤتمرات والمعارض الدولي بدبي يتألف من 142 مشاركاً من 71 منظمة سياحية ماليزية تشمل منظمات القطاع العام والخاص، والفنادق والمنتجعات السياحية، ومُنظمي الجولات السياحية، وممثلين لهيئات السياحة من مختلف الولايات الماليزية، إلى جانب عدد من مقدمي المنتجات والخدمات السياحية.