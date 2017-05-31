“دانة غاز” وشركاؤها يسعون للحصول على تعويضات بـ26.5 مليار دولار من حكومة العراق

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “دانة غاز” وشركاءها يسعون للحصول على تعويضات بقيمة لا تقل عن 26.5 مليار دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، بسبب التأخر في تطوير مشاريع النفط والغاز الطبيعي.

وأضافت أن “دانة غاز” و”بيرل بتروليوم” قدمتا التماسا في 12 مايو الماضي لمحكمة فيدرالية في واشنطن، للسماح لهما بالحصول على أصول كردية إذا لم تدفع الحكومة الكردية الغرامات التي تقررها المحكمة.

وقالت وزارة الطاقة في حكومة إقليم كوردستان العراق، في بيان لها لـ”بلومبيرغ”، إن حكومة إقليم كردستان ستواصل متابعة حقوقها والدفاع عن موقفها.

و قال باتريك المان وارد الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، إن الشركة تنتظر تعويضات إضافية من حكومة إقليم كردستان العراق نتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين الأكبر لإنتاج الغاز في العراق.

وكانت هيئة التحكيم الدولي قد ألزمت حكومة إقليم كردستان العراق منتصف شهر فبراير الماضي بدفع مبلغ 121 مليون دولار أمريكي لائتلاف يضم شركة “دانة غاز”، وشركة نفط الهلال، وشركة بيرل بتروليوم المحدودة.

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