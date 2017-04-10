“دانة غاز”: مليار دولار مستحقات الشركة في مصر وكردستان العراق

قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة مستحقات الشركة في حكومتي مصر و إقليم كردستان العراق تبلغ حوالي مليار دولار.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن مستحقات الشركة من حكومة كردستان العراق تقدر بنحو 713 مليون دولار، لافتاً إلى أن مستحقات الشركة من الحكومة المصرية تقدر بنحو 265 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة اتفقت على آلية جديدة مع إقليم كردستان العراق لبدء تحصيل على الأقل 100 مليون دولار بمبدأ النسبة والتناسب، مبيناً أن الشركة بدأت مؤخراً ببيع منتجات للسوق المحلية في كردستان مما يشكل لها دخلاً إضافياً.

وذكر أن مديونية الشركة في مصر ارتفعت خلال العام 2016، مبيناً أنه متفائل بالاقتصاد المصري بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، والتغيرات في سياسة الحكومة المصرية المتعلقة بتحرير الجنيه وخفض الدعم.

و كانت شركة دانة غاز قد أعلنت أن إجمالي المبالغ التي استلمتها خلال عام 2016 من حكومة إقليم كردستان العرق وصل إلى 101 مليون دولار، ما يمثل 129% من إجمالي قيمة مستحقاتها خلال العام.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبالغ التي استلمتها من مصر خلال عام 2016 وصل إلى 79 مليون دولار، ما يمثل 64% من إجمالي قيمة المستحقات خلال العام، وبناء عليه ارتفع إجمالي المبالغ المستحقة للشركة في مصر إلى 265 مليون دولار مقارنة مع 221 مليون دولار خلال عام 2015.