“دانة غاز” تناقش شراء الشركة لأسهمها 8 أبريل القادم

دعت شركة “دانة غاز” المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، الذي سيعقد يوم السبت 8 أبريل القادم، على الساعة 11 صباحا، في مبنى غرفة تجارة و صناعة الشارقة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي، أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مناقشة قرار شراء الشركة لأسهمها وكذا برنامج تحفيز الموظفين، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما ستنظر العمومية إلى مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2016 للمصادقة عليها.

كما سيتم الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، إلى جانب تعيين مدققي الحسابات لعام 2017 وتحديد أتعابهم.

وستستمع الجمعية العمومية إلى تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدقق الحسابات، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2016، والمصادقة عليها جميعا، إلى جانب أعمال أخرى.

وأوضحت الشركة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، فإن الاجتماع الثاني سيكون يوم الخميس 13 أبريل 2017، في نفس المكان والزمان.