“دانة غاز”: تسعى لتمديد آجال استحقاق جزء من صكوك بـ 700 مليون دولار

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قال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، إن شركته تسعى لتمديد فترة استحقاق جزء من سندات إسلامية “صكوك” قيمتها 700 مليون دولار إلى العام المقبل.

وأوضح في مقابلة مع “بلومبيرغ”، أن “دانة غاز” تجري محادثات مع المقرضين بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها، إضافة إلى سعيها لإجراء محادثات حول باقي المبلغ مستقبلا.

وتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية خلال العام الجاري، مبينا أنه يرى أن النصف الثاني من العام ايجابي.

وأشار إلى أنه لا يرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ستتفق مع المنتجين الآخرين للحد من الإنتاج.

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Tags:تمديددانة غازصكوك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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