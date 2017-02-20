“دانة غاز” تسجل خسائر قدرها 323 مليون درهم بنهاية 2016

سجلت شركة “دانة غاز”، المتخصصة في استكشاف ونقل الغاز وبيعه وتكريره ومقرها الشارقة، خسائر قدرها 323 مليون درهم (4.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 528 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات( مليون درهم ) 1529 1437 ( 6 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 528 ( 323 ) — متوسط عدد الأسهم(مليون) 6965 6969 — ربح السهم(فلس/للسهم) 7.6 ( 4.6 ) —

وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية الأولية لعام 2016 محققة أرباحا قدرها 121 مليون درهم مقابل أرباحا قدرها 528 مليون درهم خلال عام 2015.

وجاء سبب اختلاف بين النتائج الأولية والحالية إلى أن الشركة قيدت أرباح فوائد مترتبة على المستحقات المتأخرة الواجب دفعها من قبل حكومة كردستان العراق بقيمة 188 مليون دولار خلال العامين الماضيين وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، بينما حكمت هيئة التحكيم في قرارها الجزئي الثالث بقيمة 67 مليون دولار فقط، وعليه قامت الشركة بتخفيض قيمة الفوائد غير المحققة التي تم قيدها بمقدار 121 مليون دولار ونتيجة لهذا التعديل فإن الشركة سجلت خسائر قدرها 88 مليون دولار خلال عام 2016. وذكرت الشركة بأن هذا التعديل لن يكون له أي تأثير على التدفقات النقدية أو السيولة لدى الشركة.