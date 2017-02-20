“دانة غاز” تسجل خسائر قدرها 323 مليون درهم بنهاية 2016

سجلت شركة “دانة غاز”، المتخصصة في استكشاف ونقل الغاز وبيعه وتكريره ومقرها الشارقة، خسائر قدرها 323 مليون درهم (4.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 528 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات( مليون درهم )
1529
1437
( 6 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
528
( 323 )
—
متوسط عدد الأسهم(مليون)
6965
6969
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
7.6
( 4.6 )
—
وذكرت الشركة بأن هذا التعديل لن يكون له أي تأثير على التدفقات النقدية أو السيولة لدى الشركة.
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” دانة غاز” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات (مليون درهم)
الربح الصافي ( مليون درهم)
ربح السهم (فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
660
164
2.4
الربع الثاني 2014
685
169
2.4
الربع الثالث 2014
638
139
2.0
الربع الرابع 2014
521
( 15 )
( 0.2 )
2015
الربع الأول 2015
422
44
0.6
الربع الثاني 2015
425
25
0.4
الربع الثالث 2015
341
( 28 )
( 0.4 )
الربع الرابع 2015
341
487
7.0
2016
الربع الأول 2016
301
22
0.3
الربع الثاني 2016
351
26
0.4
الربع الثالث 2016
374
47
0.7
الربع الرابع 2016
411
( 418 )
( 6.0 )