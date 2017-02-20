“دانة غاز” تسجل خسائر قدرها 323 مليون درهم بنهاية 2016

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سجلت  شركة “دانة غاز”، المتخصصة في استكشاف ونقل الغاز وبيعه وتكريره ومقرها الشارقة، خسائر قدرها  323  مليون درهم (4.6 فلس/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بأرباح قدرها 528 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات( مليون درهم )

1529

1437

( 6 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

528

( 323 )

متوسط عدد الأسهم(مليون)

6965

6969

ربح السهم(فلس/للسهم)

7.6

( 4.6 )

وكانت الشركة قد أعلنت عن نتائجها المالية الأولية لعام 2016 محققة أرباحا قدرها 121 مليون درهم مقابل أرباحا قدرها 528 مليون درهم خلال عام 2015.
وجاء سبب اختلاف بين النتائج الأولية والحالية  إلى أن الشركة قيدت أرباح فوائد مترتبة على المستحقات المتأخرة الواجب دفعها من قبل حكومة كردستان العراق بقيمة 188 مليون دولار خلال العامين الماضيين وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2016، بينما حكمت هيئة التحكيم في قرارها الجزئي الثالث بقيمة 67 مليون دولار فقط، وعليه قامت الشركة بتخفيض قيمة الفوائد غير المحققة التي تم قيدها بمقدار 121 مليون دولار ونتيجة لهذا التعديل فإن  الشركة سجلت خسائر قدرها 88 مليون دولار  خلال عام 2016.

وذكرت الشركة بأن هذا التعديل لن يكون له أي تأثير على التدفقات النقدية أو السيولة لدى الشركة.

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ” دانة غاز” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات (مليون درهم)

الربح الصافي ( مليون درهم)

ربح السهم (فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

660

164

2.4

الربع الثاني 2014

685

169

2.4

الربع الثالث 2014

638

139

2.0

الربع الرابع 2014

521

( 15 )

( 0.2 )

2015

الربع الأول 2015

422

44

0.6

الربع الثاني 2015

425

25

0.4

الربع الثالث 2015

341

( 28 )

( 0.4 )

الربع الرابع 2015

341

487

7.0

2016

الربع الأول 2016

301

22

0.3

الربع الثاني 2016

351

26

0.4

الربع الثالث 2016

374

47

0.7

الربع الرابع 2016

411

( 418 )

( 6.0 )

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Tags:#أرباحخسائردانة غاز
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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