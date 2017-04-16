“دانة غاز” تدرس تحصيل التعويضات الناتجة عن الأحكام الصادرة لصالحها

ناقش مجلس إدارة شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اجتماعه الخميس الماضي، سير إجراءات سماع مطالبات التعويضات فى دعاوى التحكيم المقامة من قبل الشركة وشركائها، وتدارس سبل ووسائل إستعجال تحصيل التعويضات الناتجة عن الأحكام التى صدرت لصالح الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على “سوق أبوظبي”، أن المجلس اطلع على تقرير عن إعادة هيكلة الصكوك، وإستمرار تراكم مستحقات الشركة فى مصر وأثره السالب على السيولة وعلى تمويل نشاطات الشركة حالياً وفى المستقبل المنظور.

و كان باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، قد صرّح مؤخرا ، بأن قيمة مستحقات الشركة في حكومتي مصر و إقليم كردستان العراق تبلغ حوالي مليار دولار، منها 713 مليون دولار على حكومة كردستان العراق ونحو 265 مليون دولار على الحكومة المصرية.

وقال “وارد” حينها إن الشركة اتفقت على آلية جديدة مع إقليم كردستان العراق لبدء تحصيل على الأقل 100 مليون دولار بمبدأ النسبة والتناسب.