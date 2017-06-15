“دانة غاز” تحصل على أمر بمنع اتخاذ أي إجراء في أصولها بجزر ببريطانيا

أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها حصلت على أمر وقتي من الدائرة التجارية لدى محكمة العدالة العليا في جزر العذراء البريطانية “بريتش فيرجن آيلندز”.

واشارت الشركة إلى أن الأمر ينص عل منع اتخاذ أي إجراءات للتنفيذ على أصول الشركة الكائنة في جزر العذراء البريطانية، لافتة إلى أن الأمر يمنح الشركة حماية إضافية لحين البت في الدعوى المرفوعة أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة والتي طلبت فيها الشركة إعلان صكوك المضاربة الصادرة في 8 مايو 2013 مخالفة للقانون وغير قابلة للتنفيذ.

وكانت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية قد أصدرت أمراً وقتياً يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد شركة دانة غاز لحين الفصل في طلب الشركة بإعلان الصكوك التي تم إصدارها في 8 مايو 20133، وذلك بناء على طلبها.

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