“دانة غاز” تتسلم دفعة قدرها 147 مليون درهم من الحكومة المصرية

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أعلنت شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها تسلمت دفعة قدرها 147 مليون درهم من الحكومة المصرية، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه يبلغ مجموع المبالغ المستلمة من الحكومة المصرية خلال عام 2017 مع هذه الدفعة 497 مليون درهم.

وبينت أن مجموع مستحقات الشركة في مصر يبلغ 687 مليون درهم.

و كانت “دانة غاز” قد تسلمت من الحكومة المصرية، دفعة قدرها 74 مليون درهم من مستحقاتها المتأخرة، وذلك في 21 مايو 2017.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أنه تم دفع كامل قيمة هذه الدفعة بالجنيه المصري.

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Tags:الشركات الإماراتيةحكومةدانة غازشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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