“دانة غاز” تتسلم دفعة بقيمة 100 مليون دولار من مستحقاتها على بالعراق

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قال باتريك ألمان وارد الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، أن الشركة حصلت على 100 مليون دولار من مستحقاتها على حكومة إقليم كردستان العراق، بموجب حكم من محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وأوضح أن الشركة تبيع حاليا المكثفات وغاز البترول المسال في السوق المحلي هناك ، وتحصل على دفعات فورية لقاء ذلك.

وأضاف أن هيئة التحكيم ستعقد جلسة الاستماع في سبتمبر 2017، لإصدار حكم حول حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بمنعها الائتلاف من استكمال عمليات التطوير لحقلي خور مور وجمجمال.

و بلغت مستحقات الشركة في حكومة إقليم كردستان العراق حتى نهاية العام الماضي، وذلك بعد الحكم الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في 13 فبراير الماضي 713 مليون دولار.

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Tags:العراقدانة غازكردستانكردستان العراق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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