“دانة غاز”: الحكومة المصرية تسدد مستحقاتنا بالجنيه

قال باتريك وارد الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز”، ان الحكومة المصرية تسدد مستحقات الشركة بالجنيه المصري، لافتاً إلى أن الشركة تلجأ إلى التحوط في الوقت الحالي من مخاطر صرف العملة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية معه إلى أنه على الرغم من تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلا أن الشركة تعيد استثمار الأموال في مصر، وبالتالي لا يوجد مخاوف من الفروقات الكبيرة بين الجنيه والدولار.

وأوضح أن الوضع بدأ يتحسن بالنسبة للحكومة المصرية حيث حصلت على العديد من الأموال من صندوق النقد الدولي، وبنك البنية التحتية، مشيراً إلى أن الشركة لديها أمل كبير في استعادة مستحقاتها.