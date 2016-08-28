“داماك”: نتوقع ارتفاع أرباحنا إلى 4.5 مليار درهم خلال 2016

توقع ” حسين سجواني”، رئيس مجلس إدارة شركة ” داماك العقارية” أن تحقق الشركة أرباحاً وقدرها 4.51 مليار درهم خلال عام 2016، بحيث تماثل أرباح العام المنصرم 2015.

وأشار إلى أن حجم محفظة داماك للضيافة ستصل إلى 15 ألف وحدة فندقية قبل حلول العام 2020، سلمت منها لغاية الآن 1450 مفتاحاً، وسيتم تسليم 13500 مفتاح خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويرى سجواني أن سوق العقار في دبي تشهد استقرارا من بداية 2016، وتوقع أن يستمر الوضع على حاله حتى نهاية 2017.

وربط سجواني وضع السوق الحالي بأسعار النفط التي توقع ألا تتجاوز الـ60 دولاراً حتى نهاية 2016، وتراجع أسعار بعض العملات مقابل الدولار، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذا الظروف الجيوسياسية في المنطقة والتي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المحلي ككل.

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