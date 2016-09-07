“داماك ” تمنح 285 عقداً بـ 5.25 مليار درهم في 2016

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داماك 1

أعلنت شركة “داماك العقارية” اليوم عن منح 285 عقداً بقيمة 5.25 مليار درهم لتنفيذ أعمالها الإنشائية والاستشارية في منطقة الخليج العربي والمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2016.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن العقود تشمل تصميم المساحات الخارجية لمشروع أكويا من داماك، وبناء الفلل في مشروعي أكويا من داماك وأكويا أكسجين إضافة إلى أعمال البنية التحتية وملعب الغولف في أكويا أكسجين.

وأشارت إلى أنها قامت بتعيين العديد من شركات المقاولات لتنفيذ تلك الأعمال مثل الشركة الصينية الوطنية للهندسة الإنشائية، وشركة العارف للمقاولات، وشركة غنتوت الخليج للمقاولات، وشركة كيو الدولية للإستشارات، وشركة لاكازا للاستشارات الهندسية.

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Tags:2016أديبك 2015داماكعقود
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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