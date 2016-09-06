“داماك” تطلق 10 مشاريع بـ13 مليار درهم خلال 2016

كشفت داماك العقارية عن أنها قامت بإطلاق عشرة مشاريع كبرى خلال عام 2016 حتى الآن، بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار درهم إماراتي. ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع افتتاح معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016» الذي يقام اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشمل المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من عام 2016 كلاً من الشقق والغرف الفندقية في أيكون سيتي، والشقق السكنية في أيكون سيتي، والفلل المعكوسة (XV) في أكويا من داماك، وذا بيتش من ميزون دو فيل، وتاور 108، وفلل أكويا كواترو، وأكويا إيماجين، وأراضي أكويا إيماجين، وأكويا إيماجن 2.0.

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