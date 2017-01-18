“داماك” تتوقع استقرار السوق العقاري في 2017 و 2018

قال رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية “حسين سجواني”، إن القطاع العقاري خلال العام الماضي 2016، كان متوافقا مع توقعات شركة داماك، وشهد بعض الضغوط، ومن المتوقع أن يستقر أداؤه خلال العام الجاري والقادم.

وأشار إلى أن دبي تحتاج سنويا 20 ألف وحدة سكنية، وأن الوحدات التي دخلت السوق العام الماضي تقدر بنحو 10 آلاف وحدة، وسيدخل السوق هذا العام نحو 12 ألف وحدة، حسب رأيه.

ونفى “سجواني” أن يكون لرفع البنوك الإماراتية لأسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، أي تأثير على مبيعات الشركة.

وأوضح خلال مقابلات تلفزيونية معه، أن سعر الفائدة لا يؤثر، باعتباره قليلا ويصل إلى نصف بالمئة أو ربع بالمئة، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة تبدأ بالتأثر في حال وصول ارتفاع نسبة الفائدة إلى 1 %.

وقال إن الإيجارات مستقرة في دبي، وهو عامل هام يعكس مدى استقرار القطاع العقاري.

وقال إن الشركة ستسلم مشروعيها (برجين) في السعودية هذا العام، كما ستسلم مشروعها في لبنان والأردن وقطر، وتعتزم التوسع في السعودية وقطر.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى التوسع في بريطاينا وتحديداً في لندن، لافتاً إلى أن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع أسعار العقارات، من أبرز العوامل التي تساعد على الاستثمار فيها.

ولمح “سجواني” إلى تراجع المبيعات الموجهة لبعض الجنسيات التي انخفضت عملاتها مقارنة بالدولار كالروس، في مقابل ارتفاع حصة مبيعات جنسيات أخرى كالهنود.