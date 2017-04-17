“داماك ” تطلق وحدات سكنية جديدة

أطلقت شركة “داماك العقارية” وحدات سكنية جديدة في مشروع أيكون سيتي بدبي، لافتة إلى أن الوحدات السكنية تطل على شارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الوحدات السكنية الجديدة تبدأ من استوديوهات، إلى شقق بثلاث غرف نوم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم طرح الوحدات للبيع في دبي يوم الثلاثاء 19 أبريل في دبي بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم.

ويمتد مشروع “أيكون سيتي” على مساحة تصل إلى 4 ملايين قدم مربعة، ويقع على الجانبين الشرقي والغربي من شارع الشيخ زايد عند تقاطع حديقة الصفا وعلى مقربة من قناة دبي المائية، ويضم وحدات سكنية، ومكاتب، وغرف فندقية، وشقق فندقية.