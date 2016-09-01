“داماس” تفتتح مصنعا جديدا للذهب في دبي

افتتحت شركة “داماس” أمس، مصنعاً جديداً لإنتاج الذهب والمجوهرات في منطقة ند الحمر بدبي، بطاقة إنتاجية تصل إلى ثلاثة أطنان من الذهب سنوياً .

ويضم المصنع حالياً 225 عاملا في صناعة الذهب والمجوهرات وصياغتها، ويبلغ معدل إنتاجه الشهري للمجوهرات 17 ألف قطعة، فيما يصل رأس المال المستثمر في المصنع إلى نحو 200 مليون درهم.

وأوضح “سامي القمزي” المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن المصنع سيعمل على تلبية 50% من احتياجات الشركة، لافتاً إلى أنه من المخطط توسعة المصنع تدريجياً ليغطي إنتاجه 80% من احتياجات الشركة، على أن تصل إلى نحو 100% بحلول عام 2020.

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