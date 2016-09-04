دار التمويل تشتري 50 ألف سهم من أسهمها

قالت شركة دار التمويل (FH)، المدرجة بسوق أبوظبي، إنها قامت بشراء 55 ألف سهم من أسهمها، اليوم الأحد، تمثل 10% من رأس المال الشركة، بحسب بيان صحفي.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنه تم شراء تلك الأسهم بسعر 1.85 درهم للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 100.1 ألف درهم.

وأوضح البيان الصادر عن دار التمويل أن عدد الأسهم المتبقية للشراء تراجع لنحو 30.169 مليون سهم.

وكانت شركة دار التمويل قد اشترت في 20 أغسطس الماضي 100 ألف من أسهمها، بعد أن قامت بعملية شراء لـ 29.3 ألف سهم في 18 من نفس الشهر.

واستقر سهم الشركة بنهاية تعاملات اليوم، عند سعر 1.85 درهم، بكميات بلغت 50 ألف سهم، محققة ما قيمته 92.5 ألف درهم.

تعليقات

comments