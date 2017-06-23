خفض تصنيف “توشيبا” في بورصة طوكيو إلى القسم الثاني

قررت بورصة طوكيو خفض تصنيف شركة “توشيبا” لتتراجع إلى القسم الثاني بها اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب بعد ما أوردته صانعة الإلكترونيات اليابانية عن ارتفاع ضخم في الالتزامات خلال العام المالي الماضي.

وقال مشغل البورصة اليابانية في بيان الجمعة، إن هذا الخفض سيستمر لبعض الوقت، بعد ما أظهره تقرير التوقعات المعدل الصادر اليوم من “توشيبا” التي تعاني اضطرابات ومشاكل مالية.

وحاولت “توشيبا” مسابقة الوقت لإصلاح ميزانيتها العمومية بعدما تكبدت نفقات ضخمة جراء الاضطرابات التي عصفت بأعمالها للطاقة النووية في الولايات المتحدة.

وتتراجع الشركات في اليابان بشكل تلقائي إلى القسم الثاني من بورصة طوكيو عندما تسجل حقوق مساهمين سالبة خلال سنة مالية كاملة، بينما يؤدي تسجيل حقوق مساهمين سالبة على مدار سنتين متتاليتين إلى الشطب من البورصة.

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