خالد الفالح: خلوة العزم بين السعودية والإمارات ستحقق غاياتها

قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية إنه تم الاتفاق خلال جلسات “خلوة العزم الثانية” التي انطلقت بالرياض أمس على بدء البحث عن الشراكات الاستراتيجية بين بلاده ودولة الإمارات.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن هذه المسيرة ستصل إلى غاياتها، مبينا أن قطاع الطاقة الصناعة قطاع مهم ويخدم مواطني البلدين.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد أعمال المجموعة الثانية لخلوة العزم المشتركة بين السعودية والإمارات بمشاركة أكثر من 200 مسؤول حكومي وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين.

وأشاد الفالح بما حققته دولة الإمارات من نجاحات عديدة في قطاع الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة وقال إنها قفزت إلى الأمام وبنجاحات عديدة وأصبحت نموذجا مشرفا في هذا المجال على مستوى العالم .

وقال إن جلسات “الخلوة الصناعية” تهدف إلى الاستفادة من هذه القيمة المضافة والتعاون في مجالات الصناعات التحويلية كالبتروكيماويات وصناعات الألمنيوم و صناعات الأدوية.

وأضاف إن “هناك قطاعات مثل قطاعات السيارات وصناعات الأدوية وصناعات الطيران التي لكل دولة جهود ناجحة فيها .. غير أن التكامل والتشاور والبحث عن الفرص المشتركة سيعظم من القيمة المضافة للبلدين في هذه المجالات”.