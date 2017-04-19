خالد أبوظهر : المنتدى ملتقى رائد لأبرز رواد الملكية الخاصة

انطلقت اليوم (الأربعاء 19 نيسان/أبريل 2017) الدورة الافتتاحية من “منتدى وحفل جوائز قطاع صناديق الملكية الخاصة 2017″في فندق “سانت ريجيس” بمدينة الحبتور في دبي، وسط مشاركة إقليمية ودولية واسعة لاستكشاف آفاق الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تعيق بناء المحافظ المالية ضمن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من القضايا الأخرى. ويستقطب الحدث، الذي تنظمه شركة “يورابيا ميديا” (EurabiaMedia) على مدى يوم واحد، ممثلين عن كبرى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال الأسهم الخاصة وإدارة الأصول والشركات العائلية والمصارف الاستثمارية وصناديق الثروات السيادية، إلى جانب عدد من مديري الثروات ومزوّدي الخدمات.

ويهدف الحدث إلى النظر في الاتجاهات المستقبلية لسوق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي تتركز فيه الاستثمارات ضمن الأسواق الرئيسية مثل الإمارات والسعودية والمغرب، والتي تعتبر أبرزالوجهات المفضلة لمستثمري الأسهم الخاصة. ويوفر المنتدى الحصري منصة استثنائية تتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من الآفاق الاستثمارية الجديدة، فضلاً عن تبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات وتوقيع الصفقات واستكشاف فرص واعدة لتعزيز قنوات التواصل مع النخبة ضمن عالم الأعمال والاستثمار وقطاع الأسهم الخاصة.

وقال خالد أبو ظهر، الرئيس التنفيذي لـ “يورابيا ميديا” ومؤسّس “منتدى قطاع صناديق الملكية الخاصة”: “يأتي إطلاق “منتدى وحفل جوائز قطاع صناديق الملكية الخاصة 2017″ في وقت استراتيجي يستعد فيه قطاع الأسهم الخاصة الإقليمي لتحقيق نمو لافت. ويمثل الحدث منصة هامة لصناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإيجاد حلول فاعلة للتحديات الناشئة، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانات المتاحة التي من شأنها دفع عجلة التنمية والمساهمة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الجارية في العالم العربي. وكلنا ثقة بأن المنتدى سيكون انطلاقة قوية تدفعنا إلى مواصلة العمل لترسيخ مكانته كملتقى رائد لأبرز الرواد ضمن قطاع الأسهم الخاصة.”

ويُنظّم الحدث بالشراكة مع كل من”يوتالينتا.كوم” (Utalenta.com)، المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط للخدمات الإبداعية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛و”أورينت بلانيت للأبحاث”، إحدى الشركات التابعة لـ “مجموعة أورينت بلانيت”؛ و”فرنش تك” (FrenchTech)،المبادرة الصادرة عن الحكومة الفرنسية للارتقاء بأنظمة رؤوس الأموال المجازفة؛ و”فوندنا” (Fundana) و”أدفنشن بيزنس بارترز” (Advention Business Partners).

وسيشهد”منتدى وحفل جوائز قطاع صناديق الملكية الخاصة 2017″تسليط الضوء على قصص نجاح سيدات أعمال رائدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممّن حققن إنجازات ومساهمات قيّمة ضمن قطاع الأسهم الخاصة. وسيُقام في ختام الحدث حفل عشاء سيتخلّله توزيع “جوائز سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وللمزيد من المعلومات عن الحدث، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي: www.peforum.org.