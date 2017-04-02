خاص ..ملتقى الاستثمار السنوى منصة عالمية رائدة

ملتقى الاستثمار يقدم للمرة الأولى ” منطقة المستثمرين”

مبادرة «ستارت آب» تعزز دور الملتقى في تشجيع الاستثمارات الطموحة والمشاريع المبتكرة

جوائز كبرى بانتظار الشركات الناشئة…واستثمار بقيمة 500 ألف دولار

انطلقت فعاليات الدورة الـسابعة لملتقى الاستثمار السنوي، الأحد، برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار “الاستثمار العالمي والتنافسية”.

ويُعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة.يجمع المؤتمر والمعرض عددا من كبار المستثمرين والخبراء والممارسين على المستوى العالمي تحت سقف واحد، لمناقشة كيف تغيّر المشهد على مدار العام، كما يتيح الفرصة للتعرّف على الاستثمارات الجديدة المتاحة، والتركيز على السياسات الجديدة التي يتم تنفيذها، ونظرة على أفضل الممارسات بالصناعة في الوقت الحالي والمستقبل

منطقة المستثمرين

ويُقدّم ملتقى الاستثمار لأول مرة هذا العام منطقة المستثمرين، وحفل كوكتيل التواصل الاستراتيجي، ومنطقة تواصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تُقدّم منطقة المستثمرين منصة آمنة لصناديق الثروة السيادية وصناديق الاستثمار للالتقاء مع ممثلي الحكومة الرسميين وخبراء الصناعة من أكثر من 140 دولة لمناقشة فرص الاستثمار. وسوف يُقيم حفل كوكتيل التواصل الاستراتيجي، حفل غداء لممثلي كبار المسؤولين لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار في بيئة سرية، أما منطقة تواصل المشروعات الصغيرة والمتخصصة فهي مخصّصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للقاء الشركاء والممولين المحتملين.

وجهات واعدة

ويشارك في ملتقى الاستثمار السنوي 2017 عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة، والتي تتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم، مما يجعل الملتقى هو المنصة المثالية لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لدى العديد من المدن والدول العالمية.

وتشارك إمارة أبوظبي في الدورة السابعة لملتقى الاستثمار السنوي كمدينة راعية في الملتقى والمعرض المصاحب له بمشاركة أربع جهات حكومية هي دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة ومركز أبوظبي للأعمال وقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وبرنامج «تكامل» بالإضافة الى كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي «توفور 54» وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة أهمية مشاركة امارة ابوظبي في الملتقى هذا العام كمدينة راعية لتجسد توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية الى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الاجنبي المباشر الى الإمارة.

وتوقع ان تكون مشاركة أبوظبي في الملتقى هذا العام ناجحة، حيث زاد حجم جناحها بمساحة اجمالية تبلغ 150 مترا مربعا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مشيرا الى انه وفي ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتواجدة في دورة الملتقى والمعرض هذا العام تكون الفرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من امارة ابوظبي لبناء علاقات مباشرة مع شركائها الاستراتيجيين من الدول والشركات الكبرى الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في ابوظبي.

عمالقة آسيا

وفي آسيا تبرز مشاركة عمالقة الاقتصاد العالمي الصين والهند واليابان في ظل النمو الاقتصادي الكبير التي تتمتع به هذه الدول والتي انعكست في شكل كبير على الاقتصاد العالمي ككل، وفي الوقت ذاته يشارك من آسيا العديد من الدول ذات الإمكانات الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة تتراوح من البنية التحتية وحتى السياحة، ومن بين هذه الدول أفغانستان وباكستان وهونغ كونغ وبروناي. ومن افريقيا التي تعتبر القارة التي تملك أكبر امكانيات تنموية يشارك أيضاً عدد من الدول الباحثة عن تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع بقية دول العالم مثل مالي ونيجيريا. أما المنطقة العربية، فتشهد مشاركة فاعلة ومميزة من الدول العربية الآسيوية والأفريقية، حيث تتضمن قائمة الدول العربية المشاركة مصر والمغرب والسودان والأردن وعمان وقطر.

“ستارت آب”

وفي إطار المساعي الدائمة لتطوير ملتقى الاستثمار السنوي، اطلق القيمون عليه مبادرة «ستارت آب» لتعزيز دور الملتقى في تشجيع الاستثمارات الطموحة والمشاريع المبتكرة، وهي مبادرة طرحتها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، حيث يشارك فيها عدد من كبريات الشركات الاستثمارية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لأصحاب المبادرات العملية التي يمكن أن تتحول مع توفير الدعم المناسب إلى مشاريع ذات عائد استثماري مرتفع. وستقوم الشركات الناشئة من أنحاء العالم بتقديم عروضها في المنتدى وسيتم اختيار 25 منها، للمشاركة في المسابقة، والتي سوف تمنح كبار المشاركين فيها جوائز مالية اجمالية تصل إلى 30 ألف دولار. وإضافة لذلك فإن هناك جوائز كبيرة أخرى بانتظار الشركات الناشئة، مثل استثمار يصل إلى 500 ألف دولار، مقدم من «تيرن 8»، «الشريك الرسمي لرأس المال الاستثماري.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي داوود الشيزاوي، ان «المؤشرات تدل على أن الدورة الحالية ستكون أكثر نجاحاً في تاريخ الملتقى نظرًا لعدد الدول المشاركة والعارضين ونوعية العروض التقديمية والنقاشات التي سيتضمنها الملتقى، اضافة للفعاليات المصاحبة والتي ستضيف كثيراً لأهمية الملتقى».