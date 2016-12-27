حمد بوعميم: “استراتيجية دبي الصناعية” تعكس الرؤية الحكيمة للقادة

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن استراتيجية دبي الصناعية تعكس الرؤية الحكيمة لقادة دبي وشيوخها، وحرصهم على صناعة المستقبل عبر التركيز على المعرفة والابتكار كركائز أساسية في استراتيجية دبي الصناعية 2030 التي تشكل مكوناً أساسياً من جهود الإمارة للتنوع الاقتصادي.

معتبراً أن تضافر جهود جميع الهيئات والأطراف المعنية وتعاونها الدائم يعتبران عاملاً حاسماً في تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وهو ما عودتنا عليه دبي.

ولفت إلى أن الغرفة ستركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات التي حددتها الاستراتيجية، وذلك عبر سلسلة خطوات ستعتمدها في هذا المجال وأبرزها الاستعانة بشبكة علاقات غرفة دبي الواسعة مع مجتمعات الأعمال العالمية، سواء من خلال مكاتب التمثيل الخارجي التي أسستها أو عبر البعثات الخارجية التي يزيد عددها سنوياً على 60 بعثة، أو من خلال الفعاليات العالمية التي تنظمها ضمن سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي تغطي مناطق إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وأميركا اللاتينية.

واعتبر بوعميم أن الغرفة ستؤدي دوراً استباقياً في مجال مراجعة القوانين والتشريعات، حيث ستقوم كذلك باقتراح قوانين وتشريعات تحفز الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها الصناعية، بالإضافة إلى قيامها بدعم ريادة الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشاريعهم ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، في حين سيكون للغرفة مبادرة قريبة تعنى بالأبحاث والتطوير، وسيكون لها دور كبير في تحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي التي تمتلك فيه دبي كل مقومات النجاح والتميز.