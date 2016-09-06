“حمدان بن محمد” يضع حجر الاساس لمشروع “مسار 2020” لمترو دبي

وضع حمدان بن محمد ولي عهد دبي اليوم حجر الأساس لمشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي بطول 15 كلم بين محطة نخيل وموقع اكسبو 2020.

و، يتوقع البدء في عملية التشغيل التجريبي في الربع الأخير من عام 2019.

و اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنهاية يونيو الماضي ترسية عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة نخيل هاربر اند تاور إلى موقع إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا على تحالف اكسبولينك الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بتكلفة 10.6 مليار درهم أو ما يعادل 2.9 مليار دولار.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الرسمي في 20 مايو 2020 قبل 5 أشهر من افتتاح معرض إكسبو 2020.

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