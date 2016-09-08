حمدان بن محمد يضع حجر الأساس لمشروع “مسار 2020”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل وضع حجر الأساس لمشروع ” مسار 2020 ” لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة “نخيل هاربر أند تاور” إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومترا بحضور عدد من الوزراء ومدراء دوائر ومؤسسات حكومة دبي.

وكان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدى وصوله موقع الحفل بالقرب من محطة المترو ” نخيل هاربر أند تاور ” سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإكسبو 2020 .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلما بعنوان “رحلة عبر الزمن” في قاعة متعددة الشاشات بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة واستعرض الفيلم الذي تضمن مقولات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسيرة البناء والتنمية في إمارة دبي والتطور الكبير الذي شهدته في البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل على مدار 80 عاما.

كما سلط الفيلم الضوء على المشاريع المستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات حيث سيرتفع طول شبكة الطرق من 13338 مسرب ــ كم في الربع الأول من العام الجاري إلى 14491 مسرب ـ كم في عام 2020 وسيرتفع طول شبكة القطارات: ” المترو والترام” من 85 كيلومترا إلى 104 كيلومترات كما سيرتفع إجمالي عدد محطات ومواقف وسائل النقل البحري من 32 محطة إلى 76 محطة وسيرتفع عدد حافلات المواصلات العامة في الفترة ذاتها من 1518 حافلة إلى 1852 حافلة وستشهد الرحلات التي تجري بواسطة وسائل النقل الجماعي نموا كبيرا وسترتفع من 15.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى 20% في عام 2020.

وتضمن الفيلم استعراضا “لمسار 2020” الذي يبلغ طوله 15 كيلومترا منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض و3.2 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض ويضم سبع محطات منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر ومحطة في موقع إكسبو وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى الأرض ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يصل تعدادها لأكثر من 270 ألف نسمة مثل الحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وعقارات جميرا للجولف ومجمع دبي للاستثمار وتقدر المدة الزمنية للرحلة من مرسى دبي إلى محطة مترو إكسبو بنحو 16 دقيقة فقط.

بعد ذلك شاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور ثلاثة عروض الأول عن الفرص المتاحة للشباب التي يوفرها معرض إكسبو 2020 من خلال تخصيص قرابة خمسة مليارات درهم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .. والعرض الثاني عن مستقبل النقل وتعزيز أنظمة التنقل الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان في وسائل المواصلات المختلفة ويعد “مسار 2020” نموذجا في توظيف التقنيات الذكية لتسهيل حركة انتقال السكان وزيادة إنتاجية الفرد والحفاظ على الموارد الطبيعية .. أما العرض الثالث فتناول موضوع الاستدامة البيئية الذي يعد محورا رئيسا في استراتيجية النقل لمعرض إكسبو 2020 حيث تتضمن الخطة الرئيسة الاستفادة القصوى من منظومة النقل الجماعي في وصول الزوار لموقع المعرض.

وفي ختام الحفل أزاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الستار عن مجسم “لمسار 2020” ووضع حجر الأساس إيذانا ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع ويتوقع البدء في عملية التشغيل التجريبي في الربع الأخير من عام 2019 على أن يبدأ التشغيل الرسمي في الربع الثاني من عام 2020 وتحديدا في تاريخ 20/5/2020 أي قبل خمسة أشهر من افتتاح معرض إكسبو 2020.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات تحفة فنية مستوحاة من شعار إكسبو دبي 2020 أبدعها المصمم العالمي توماس ميديكوس فعندما تدور التحفة الفنية يظهر شعار إكسبو 2020 بكل زاوية قائمة بدرجة 90 مع توزيع الشرائح الزجاجية البالغ عددها “1000” شريحة مرسومة ومقطعة باليد على “100” لوحة زجاجية وجرى إنتاج الشرائح الزجاجية بالتقنية المستخدمة في النوافذ الزجاجية المزينة بالرسوم نفسها.

جدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات ارست في نهاية شهر يونيو الماضي عقد مشروع مسار 2020 وشراء 50 قطارا على تحالف “إكسبولينك” الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بتكلفة 10.6 مليار درهم.

وتقدر الطاقة الاستيعابية “لمسار 2020” بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين “23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة” ووفقا للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2020 ويرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030 كما اظهرت الدراسات قيام قرابة 35 ألف زائر يوميا باستخدام محطة إكسبو2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يوميا خلال أيام نهاية الاسبوع ويمثل هذا العدد قرابة 20% من اجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو.

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