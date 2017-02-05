“حمدان بن محمد” يصدر قرارا يشجع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص

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أصدر الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، والهادف إلى تنظيم العملية التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.

كما يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ومواكبة استراتيجية دبي المستقبلية.

وستكون هيئة المعرفة والتنمية البشرية جهة الاختصاص المسؤولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في دبي.

وستقوم الهيئة بإصدار الموافقات المبدئية والتصاريح التعليمية، التي يصرح بموجبها للمدرسة الخاصة بمزاولة نشاط التعليم.

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Tags:التعليمحمدان بن محمدمدارس
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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