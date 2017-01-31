“حمدان بن راشد” يطلق بوابة “مسار” الذكية

أطلق الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي اليوم البوابة الذكية ” مسار” الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي تعنى بتوفير الخدمات الطبية والتجارية في مدينة دبي الطبية.

وتتماشى هذه المبادرة – التي أطلقها الذراع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية – مع التزام القطاع بالتميز والحوكمة الذكية ودعم بوابة دبي الذكية الذراع التكنولوجي لحكومة دبي.

وتلبي مبادرة “مسار” الحاجة لبوابة ذكية واحدة تقدم خدمات شاملة ومتنوعة من تقديم الطلبات وعمليات التجديد حيث تندرج تحت مجموعات رئيسية هي تأسيس الأعمال التجارية وترخيص أخصائي الرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأمر الذي سيعزز من كفاءة المنطقة الحرة.

وقال خالد أحمد الشيخ الشامسي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، إن الذراع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية شرع بتوفير الخدمات الذكية الأساسية والحالية التي يقدمها للجمهور عبر بوابة مسار والبالغ عددها 200 خدمة ودمج هذه الخدمات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأوضح أن النظام الجديد يوفر بعض الميزات والخدمات الذكية مثل الحساب الشخصي و خدمات الدفع الإلكتروني وخدمة مراقبة حالة الطلب وغيرها التي سيستفيد منها العاملين في مدينة دبي الطبية.