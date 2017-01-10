حصاد 2016 ..أهم صفقات جهاز قطر للاستثمار

35 مليار دولار في مشروعات غير محددة في الولايات المتحدة

” قطر للاستثمار” ..طموحات تلامس السحاب

قالت بي.آر.اف البرازيلية للصناعات الغذائية في إشعار اليوم الاثنين إنها اتفقت وصندوق الثروة السيادي القطري على شراء أنشطة منتج الدواجن التركي بانويت.

وقالت بي.آر.اف إنها ستحوز 60% في المشروع بيما سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 40% في صفقة تقدر قيمة بانويت بنحو 470 مليون دولار. تشمل المرحلة الأولى من الصفقة الاستحواذ على 79.5% من بانويت ثم تقديم عرض لشراء باقي أسهم الشركة.

وتوجت صفقة شراء حصة فى شركة النفط الروسية الكبرى روسنفت الشهر الماضى عاما من الاستحواذات العملاقة للمستثمر السيادى فى 2016 مع ارتفاع إجمالى قيمة الصفقات 22 % إلى 82 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة الشههر الماضى إن رئيس صندوق الثروة السيادية القطري أبلغ مسؤولين أميركيين بأن الصندوق سيستثمر 10 مليارات دولار في مشروعات للبنية التحتية داخل الولايات المتحدة في دعم واضح للخطط الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال مسؤول قطري ومصدر آخر قريب من الصندوق لرويترز إن جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادية للبلاد أبلغ الرسالة لمسؤولين، من بينهم تشارلز بيفكين مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الاقتصادية وأنشطة الأعمال في الدوحة أمس الاثنين.

وقال الصندوق في وقت سابق، إنه يعتزم استثمار 35 مليار دولار في مشروعات غير محددة في الولايات المتحدة فيما بين 2016-2021. قال المسؤول إنه لم يتضح ما إذا كانت العشرة مليارات دولار تشكل جزءا من هذا المبلغ.

وقال ترمب إن خططه الاقتصادية تتضمن دعما رئيسيا للاستثمار في البنية التحتية. وفي إحدى المناظرات الرئاسية مع هيلاري كلينتون قارن ترمب بين المطارات المتطورة في قطر ودبي ومنشآت أميركية في حالة رثة مثل لاجوارديا ونيوارك.

حجم الصفقات

وبلغ حجم الصفقات والإستحواذات التي أبرمتها قطر ممثلة سواء بجهاز الإستثمار أو مختلف شركات القطاع العام أو الخاص خلال 2016 حوالي 91.844 مليار ريال (25.232 مليار دولار)، بينما بلغ عدد الصفقات 23 صفقة توزعت على 12 دولة.

وإحتلت روسيا المرتبة الأولى في قيمة الصفقات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال العام 2016، حيث إستطاعت أن تستقطب 10.757 مليار دولار من الإستثمارات القطرية، تلتها بريطانيا بإستحواذها على صفقات قيمتها 6.63 مليار دولار، فيما حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات بواقع 2.5 مليار دولار، ثم السوق الأمريكي في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار دولار، في حين جاءت تشيلي في المرتبة الخامسة بقيمة 613 مليون دولار.

خارطة الاستثمارات

ووبالنظر لخارطة استثمارات الجهاز يتضح أن قطر لديها طموحات قيادية خيالية، وتمتلك أيضاً شراهة في تملك الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، أن قطر لديها دبلوماسية جبارة وقوة اقتصادية من خلال امتلاكها لاحتياطي غاز كبير جداً، بالإضافة لصناعة في هذا المجال تعتبر الأفضل في العالم”

ومن خلال الصندوق السيادي القطري “جهاز قطر للإستثمار”، تمكنت قطر من ترسيخ إستثماراتها حول العالم، حيث إستطاع رأس المال القطري أن يجد موطئ قدم له في أكثر من مكان جديد، من خلال صفقة هنا أو إستحواذ هناك أو مشروع إستثماري في سوق دولي معين.

وتتخذ قطر قراراتها الإستثمارية في الخارج بناء على دراسات جدوى متعمقة للفرص المتاحة، تستند أساسا الى مدى نجاح تلك الفرص والربحية التي ستتأتى منها، فضلا عن مدى مساهمتها في توفير قيمة نوعية مضافة للإقتصاد الوطني، ودورها في تحقيق مردود بعيد المدى في إطار عملية تنويع الدخل التي تتبعها قطر بمنآى عن إيرادات النفط والغاز.

أهم الصفقات

مبنى لندن

قام جهاز قطر للإستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته الى نحن 170 مليون دولار.وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ 440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للإستثمار قد إشتراه بـ 330 مليونا.

لايف ستايل انترناشيونال

في 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل انترناشيونال المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته حوالي 600 مليون دولار.

إنجي الفرنسية

وفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية إستحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة “بي تي بايتون” لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

سيتي إيربورت

في 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار “سيتي إيربورت” الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار.وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين.

وفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأميركي “دوجلاس إيميت” عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بــ 1.34 مليار دولار.

فندق ريجينا

وفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو.

ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما.

مشروع سكني

في خطوة متميزة تضاف الي رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة ” الديار” العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ اضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة “ديلانسي” العقارية البريطانية.

الخطوط البريطانية

وفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15 % ارتفاعاً من 9.99 %، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أميركا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية.

متاجر “بربري”

وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد ” شوجر” باع المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر “بربري”، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار.

فندق فايسروي ميامي

وفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي “آرتِك”، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي.

برج ساحة آسيا

وفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة “بلاك روك” بقيمة 2.5 مليار دولار.

دار بالمان للأزياء

وفي 22 يونيو اشترت شركة “ميهولة” القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان.

وقالت مجموعة “بوسيفال فينانس” التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات أنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها “ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%.

وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على “بالمان” المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة.

متاجر بي إتش إس

في مطلع شهر يوليو، أعلنت ادارة متاجر بي اتش اس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن اتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع انحاء العالم وموقعها للبيع على الانترنت إلى مؤسسة “مجموعة المانع” القطرية، في اول عملية انقاذ لأشهر سلسة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى اكثر من 88 عاما.

القطرية وأمريكا اللاتينية

في 12 يوليو، إستحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في “لاتام إيرلاينز” أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار.

شركة ويندل الفرنسية

في 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة “آس جاي اي أفريكا”، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في أفريقيا.

وتمتلك ويندل 40% في “آس جاي اي أفريكا” في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة “أف اف سي” التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي “سي دي سي” وجهاز قطر للاستثمار.

مطار سان بطرسبرج

في 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% فى الشركة المشغلة لمطار “بولكوفو” في سان بطرسبرغ وذلك من شركة “فرابورت” الألمانية.

وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة.

إمباير ستيت

وفي 31 أغسطس، إستحوذ جهاز قطر للإستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة “إمباير ستيت العقارية” في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى “إمباير ستيت”.

أصول تنموية

في 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية “RMZ” انها بصدد اطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد.

ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار الى مضاعة قيمة استثمارته مع شركة ” RMZ” والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل الى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة.

مبنى محكمة في لندن

في 7 نوفمبر، استحوذت شركة تجارة الأعمال البريطانية المدعومة من قطر على مبنى محكمة لندن الشهير بصفقة تقدر بنحو 165 مليون دولار لتقوم بتحويله إلى فندق فخم يضم 100 غرفة.

ويعود تاريخ المبنى الى عام 1881 حيث يعتبر أول مبنى لقوة البوليس المحترفين بشارع القوس اللندني، ومن المخطط أن يتم بناء متحف لعرض القطع الأثرية للشرطة كجزء من تطوير المبنى.

بنك بيلاروسيا للتنمية

وفي 11 نوفمبر، أعلن رئيس بنك بيلاروسيا للتنمية سيرجيو روماس إن جهاز قطر للاستثمار سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.

وسيدير الصندوق الاستثماري المشترك أصولا كبيرة، كما سيؤسس لشراكة حقيقية بين الجانبين.

أكبر شركة نفط بالعالم

في 8 ديسمبر، قالت روسيا إنها باعت حصة حكومية تبلغ نسبتها 19.5% في روسنفت إلى جهاز قطر للإستثمار وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار).

وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك وجهاز قطر للإستثمار.

وروسنفت تعد واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم.

الشبكة البريطانية للطاقة

وفي 10 ديسمبر، أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للطاقة عن بيع حصة كبيرة من أسهمها في قطاع الغاز تقدر نسبتها بـ 61% إلى كل من هيئة قطر للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية ومصرف “ماكواير” الاستثماري الاسترالي، وستبلغ نسبة الحصة القطرية من الأسهم وفقا للصفقة حوالي 8,5%.

وبلغت قيمة الصفقة 13.8 مليار جنيه إسترليني (15.97 مليار دولار).

ويشهد الإقبال على شراء أسهم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية البريطاني منافسة شديدة بين الشركات والبنوك الدولية نظرا للعائد المضمون الذي يمكن أن تدره هذه الأسهم واحتفاظها بقيمة عالية في ظل سوق غير مستقر فيما يتعلق بأنواع أخرى من الأسهم.

وقدرت قيمة حصة قطر بنحو 2.2 مليار دولار.

استحواذات في واشنطن

في 22 ديسمبر، أعلن موقع “واشنطن بزنس جورنال” عن استثمارات قطرية جديدة تم ضخها في السوق الأمريكي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، من بينها الإستحواذ على مبنى معهد “كوركوران” التاريخي في جامعة جورج تاون، ومجموعة فنادق.

شركة لاتام الجوية

في 28 ديسمبر، أعلنت الخطوط الجوية للطيران عن إستحواذها على حصة نسبتها 10% في شركة لاتام الجوية وهي الشركة الرائدة في امريكا اللاتينية.