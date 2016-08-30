حريق برج بجوار مبنى المسافرين وسط أبوظبي

شب صباح اليوم حريق في برج مجاور لمبنى المسافرين وسط أبوظبي، وتحركت فرق من مراكز الدفاع المدني، إلى موقع الحريق، وباشرت مهامها في إخلاء البناء وإطفاء الحريق.

وأفاد ” محمد الأنصاري” مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي أنه تم إنقاذ 15 شخصاً من الحريق ولا يوجد وفيات أو إصابات خطيرة، مشيراً إلى أنه تم إخلاء نزلاء فندق “روتانا بيتش” الملاصق لموقع الحريق حفاظاً على حياتهم.

وأوضح أن نسبة السيطرة على الحريق وصلت إلى 70% حتى الاَن وتدخلت 5 مراكز في عمليات الإطفاء.

كما ساعد فريق الطوارئ والأزمات بأبوظبي قوات الدفاع المدني في مكافحة الحريق، وإخراج 9 أشخاص عالقين في طوابق متتالية .

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