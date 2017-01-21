حاكم الشارقة يدشن مشروع مكتبات المساجد

دشن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع مكتبات المساجد وذلك خلال افتتاح مكتبة مسجد الامام ابن الجزري في منطقة السيوح بالشارقة.

واطلع حاكم الشارقة على ما تحتويه المكتبة من مؤلفات شملت أغلب المجالات الدينية والاجتماعية منها أصول الدين والتفسير وكتب الحديث وشروحه والفقه والتاريخ والسيرة النبوية واللغة والأدب وكتب الأسرة والطفل والمجتمع وكتب من بلادي والأخلاق والمواعظ.

وكان الشيخ سلطان قد وجّه بمشروع مكتبات المساجد في كلمته لدى افتتاح مقر دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة في سبتمبر الماضي وعملت دائرة الشؤون الإسلامية على تنفيذه مباشرة بحيث تدشن اليوم 21 مكتبة موزعة على مساجد مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية على أن تفتتح باقي المكتبات في المراحل القادمة.