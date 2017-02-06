“جي بي مورجان” ينصح ببيع الدولار

قطع الدولار شوطاً قوياً عقب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن إدارة “دونالد ترامب” تحولت إلى رياح عكسية في مواجهة العملة الأمريكية وباتت تنذر بوقوع المزيد من العقبات في المستقبل أمام الورقة الخضراء، بحسب بنك “جي بي مورجان”.

وقال فريق التحليل الإستراتيجي للنقد الأجنبي لدى البنك في مذكرة أصدرها الجمعة، إنه بدأ بيع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، عقب تعليقات “ترامب” ومستشاره التجاري التي أكدا فيها ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.

وجاء على لسان المحللين: تتآكل الثقة في الدولار والقدرة على اختيار المراكز في السوق بفعل سياسات الإدارة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن الدولار الأمريكي فقد 45% من مكاسبه المحققة عقب فوز “ترامب” لكن المخاطر القائمة تنذر بهبوط أعمق مقابل الين والفرنك.