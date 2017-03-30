“جي بي مورجان” يتفاوض على شراء مقر يسع لألف موظف

دخل بنك “جي بي مورجان” في محادثات لشراء مقر جديد في دبلن، تزامنًا مع دراسة المصرف إمكانية التوسع في العاصمة الآيرلندية كأحد الخيارات المتاحة أمامه عند انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة قولها، إن المصرف يتفاوض حاليًا لشراء مبنى في نطاق العاصمة دبلن والذي يتم تطويره من قبل شركة “Kennedy Wilson Holdings” وصندوق إدارة الأصول الآيرلندي.

وقالت المصادر إن المبنى تبلغ مساحته 130 ألف قدم مربعة (12 ألف متر مربع)، أي ما يكفي لاستيعاب نحو ألف موظف.

وتأتي هذه الأنباء بعدما قال البنك في بيان له قبل أسبوعين: لا تزال هناك خيارات أخرى مطروحة على الطاولة، لكننا نريد أن نتابع كيف ستسير مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لذا فإننا لم نتخذ قراراً نهائياً إلى الآن.