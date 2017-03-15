“جي اف اتش” تبحث الاستحواذ أو الاندماج مع “شعاع كابيتال”

أكدت شركة “جي اف اتش” المالية وجود مباحثات ودراسة للاستحواذ على شركة شعاع كابيتال المدرجة ببورصة دبي، أو الاندماج معها.

وقال بيان رسمي صدر عن “جي اف اتش” إنها تقوم بمباحثات مع عدة مؤسسات مالية من بينها “شعاع كابيتال” بناء على موافقة الجمعية العمومية الأخيرة على الاستحواذ على مؤسسات مالية أو أصول استراتيجية، وإنها تهدف إلى استحواذ محتمل على حصة أغلبية في تلك المؤسسات أو الاندماج معها.

وأشارت إلى عدم تمكنها من الإفصاح عن مزيد من المعلومات بسبب سرية المباحثات.

يشار إلى أن “أبوظبي المالية” تملكت مؤخرا 48.4 % من شعاع كابيتال، كما تملك نحو 13.4 % من جي اف اتش من خلال شركتها التابعة “المتكاملة”.

وأقرت عمومية جي اف اتش مؤخرا، الاستراتيجية الجديدة لمجموعة جي إف إتش المالية والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم بمجموعة جي إف إتش من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597.99 مليون دولار إلى 1.49 مليار دولار.

وسيناقش مجلس الادارة في 16 مارس الجاري الاستراتيجية الجديدة للمجموعة وعمليات الاستحواذ.