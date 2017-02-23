“جي اف اتش المالية”: مفاوضات الإندماج مع “بنك الخير” لم تصل لمراحل متقدمة

كشف أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة جي اف اتش المالية أن المفاوضات لاستحواذ على بنك الخير لازالت قيد التقييم ولم تصل إلى مراحل متقدمة وملزمة.

وتوقع المطوع في تصريحات صحفية ااستئناف المفاوضات في أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية للمجموعة.

ووقعت المجموعة خلال شهر أغسطس الماضي مع ”بنك الخير” مذكرة تفاهم للاستحواذ على غالبية أسهم البنك كما أنها تجري مباحثات مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى في المنطقة لإجراء عمليات استحواذ أو اندماج أخرى، بما في ذلك بنك آخر في مملكة البحرين.

ومن جانب آخر، أشار المطوع إلى أن الاستحواذات التي تعتزم المجموعة القيام بها تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار متوقعا الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.

وبين أن الاستحواذات تأتي في إطار مضاعفة حجم الميزانية العمومية للمجموعة خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة قيمة حقوق المساهمين بمعدل ضعفين ونصف حسب الاستراتيجية الجديدة للمجموعة.

وفيما يخص المشاريع المزمع التخارج منها قال المطوع إن الشركة تعتزم التخارج من مجموعة من الاستثمارات في الوقت الحالي.