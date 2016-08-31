“جي إف إتش” تعرض مشاريعها الجديدة في “سيتي سكيب”

تشارك «جي إف اتش» العقارية بمعرض سيتي سكيب العالمي في دبي، الذي سيقام خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2016، حيث تعتزم الشركة عرض عدد من مشاريعها التطويرية الجديدة.

وقال ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف اتش العقارية: «من خلال طرح جي إف إتش العقارية، وهي شركة متخصصة تابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، سوف نواصل تعزيز قدراتنا في مجال التطوير العقاري، والتركيز على طرح مشاريع متميزة جديدة في السوق كمشروعي«هاربر رو»و«هاربر نورث».

تشمل المشاريع الجديدة التي ستقوم الشركة بعرضها في هذه الفعالية الهامة، مشروع «هاربر رو» السكني ومنطقة «هاربر نورث» التجارية المجاورة للمشروع، اللذين سيقامان في منطقة مرفأ البحرين المالي في العاصمة المنامة، بمملكة البحرين.

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