“جي إف إتش” تحقق أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار

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حققت شركة “مجموعة جي إف اتش” (بيت التمويل الخليجي)، والتي تعمل في المصرفية الإسلامية عن طريق تأسيس المشاريع والشركات والصناديق الاستثمارية خصوصا في مجالات العقار والبنية التحتية والخدمات المالية، أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار (9.62 سنت/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 5.52 مليون دولار، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير %

الربح الصافي (مليون دولار)

( 5.52 )

217.12

متوسط عدد الأسهم (مليون)

2256.6

2256.6

ربح السهم (سنت/ للسهم)

( 0.24 )

9.62

عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى الدخل المحقق من التحصيلات الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجموعة بقيمة 464 مليون دولار أمريكي.

الأرباح الصافية لـ “جي اف اتش” منذ بداية عام 2014

الفترة

الربح الصافي
(مليون دولار)

ربح السهم
(سنت/السهم)

2014

الربع الأول 2014

1.24

0.06

الربع الثاني 2014

9.51

0.42

الربع الثالث 2014

6.03

0.27

الربع الرابع 2014

( 1.80 )

( 0.08 )

2015

الربع الأول 2015

2.20

0.10

الربع الثاني 2015

1.12

0.05

الربع الثالث 2015

0.76

0.03

الربع الرابع 2015

( 9.60 )

( 0.43 )

2016

الربع الأول 2016

6.06

0.27

الربع الثاني 2016

5.46

0.24

الربع الثالث 2016

( 7.58 )

( 0.34 )

الربع الرابع 2016

213.8

9.45

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Tags:#أرباحجي.إف.إتششركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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