“جي إف إتش” تحقق أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار

حققت شركة “مجموعة جي إف اتش” (بيت التمويل الخليجي)، والتي تعمل في المصرفية الإسلامية عن طريق تأسيس المشاريع والشركات والصناديق الاستثمارية خصوصا في مجالات العقار والبنية التحتية والخدمات المالية، أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار (9.62 سنت/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 5.52 مليون دولار، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير %
الربح الصافي (مليون دولار)
( 5.52 )
217.12
—
متوسط عدد الأسهم (مليون)
2256.6
2256.6
—
ربح السهم (سنت/ للسهم)
( 0.24 )
9.62
—
الأرباح الصافية لـ “جي اف اتش” منذ بداية عام 2014
الفترة
الربح الصافي
ربح السهم
2014
الربع الأول 2014
1.24
0.06
الربع الثاني 2014
9.51
0.42
الربع الثالث 2014
6.03
0.27
الربع الرابع 2014
( 1.80 )
( 0.08 )
2015
الربع الأول 2015
2.20
0.10
الربع الثاني 2015
1.12
0.05
الربع الثالث 2015
0.76
0.03
الربع الرابع 2015
( 9.60 )
( 0.43 )
2016
الربع الأول 2016
6.06
0.27
الربع الثاني 2016
5.46
0.24
الربع الثالث 2016
( 7.58 )
( 0.34 )
الربع الرابع 2016
213.8
9.45