“جي إف إتش” تحقق أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار

حققت شركة “مجموعة جي إف اتش” (بيت التمويل الخليجي)، والتي تعمل في المصرفية الإسلامية عن طريق تأسيس المشاريع والشركات والصناديق الاستثمارية خصوصا في مجالات العقار والبنية التحتية والخدمات المالية، أرباحاً قدرها 217.12 مليون دولار (9.62 سنت/للسهم) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر قدرها 5.52 مليون دولار، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير % الربح الصافي (مليون دولار) ( 5.52 ) 217.12 — متوسط عدد الأسهم (مليون) 2256.6 2256.6 — ربح السهم (سنت/ للسهم) ( 0.24 ) 9.62 —

عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى الدخل المحقق من التحصيلات الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجموعة بقيمة 464 مليون دولار أمريكي.