جي إف إتش: بدء أعمال مشروع “هاربر رو” البالغة تكلفته 150 مليون دولار

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية التابعة لمجموعة “جي إف إتش المالية” عن بدء أعمال الأساسات بشكل رسمي بمشروعها “هاربر رو” السكني التجاري، البالغة تكلفته 150 مليون دولار في العاصمة البحرينية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المشروع يطل على الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي، ويضم 475 وحدة سكنية تقع ضمن ستة مبان، ومجموعة من المحلات التجارية، والمرافق الخدمية.

وكانت الشركة قد عينت شركة المؤيد للمقاولات مقاولاً رئيسياً للمشروع في ديسمبر 2016، لافتة إلى أن شركة المؤيد ستتولى تنفيذ الأعمال في المشروع بدءاً من أعمال الأساسات التي تشمل تنفيذ 575 من أعمدة الأساسات الرئيسية و 200 عمود من الأساسات الإنشائية.

وعينت الشركة “دي جي جونز آند بارتنرز” كمدير للمشروع واستشاري التكلفة، و “عارف صادق ديزاينز” كمستشار للإشراف على مشروع هاربر رو.