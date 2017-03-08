جي إف إتش: “البحرين المركزي” يرفض زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 12 %

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رفض “مصرف البحرين المركزي” مقترح عمومية مجموعة “جي إف إتش” بزيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين إلى 12 % من رأس المال عن عام 20166.

وأوضحت المجموعة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن نسبة توزيع الأرباح النقدية ستبقى 10 % وأسهم منحة بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2016، كما تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 1 مارس الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

598.0  مليون دولار

عدد الأسهم

2256.60  مليون سهم

القيمة الاسمية

0.265  دولار (0.265 دولار لكل سهم )

النسبة من راس المال

10 %

إجمالي الأرباح المقترحة

59.8 مليون دولار

 أسهم المنحة

رأس المال الحالي

598.0  مليون دولار

عدد الأسهم

2256.60  مليون سهم

نسبة الزيادة 

10 % (سهم واحد لكل 10 أسهم )

رأس المال بعد الزيادة

657.8  مليون دولار

عدد الأسهم بعد الزيادة

2482.26 مليون سهم

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Tags:#أرباحبنوكجي.إف.إتش
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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