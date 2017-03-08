جي إف إتش: “البحرين المركزي” يرفض زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 12 %

رفض “مصرف البحرين المركزي” مقترح عمومية مجموعة “جي إف إتش” بزيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين إلى 12 % من رأس المال عن عام 20166.
وأوضحت المجموعة في بيان لها على سوق دبي اليوم، أن نسبة توزيع الأرباح النقدية ستبقى 10 % وأسهم منحة بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2016، كما تقرر في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 1 مارس الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية
رأس المال الحالي
598.0 مليون دولار
عدد الأسهم
2256.60 مليون سهم
القيمة الاسمية
0.265 دولار (0.265 دولار لكل سهم )
النسبة من راس المال
10 %
إجمالي الأرباح المقترحة
59.8 مليون دولار
أسهم المنحة
رأس المال الحالي
598.0 مليون دولار
عدد الأسهم
2256.60 مليون سهم
نسبة الزيادة
10 % (سهم واحد لكل 10 أسهم )
رأس المال بعد الزيادة
657.8 مليون دولار
عدد الأسهم بعد الزيادة
2482.26 مليون سهم