“جيف بيزوس” يصبح ثالث أغنى رجل في العالم

تجاوز الرئيس التنفيذي لـ “أمازون” “جيف بيزوس” مجددًا رئيس “بيركشاير هاثاواي” “وارين بافيت” ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم، حسبما ذكرت “فوربس”.

وتفوق “بيزوس” على “بافيت” الثلاثاء الماضي، في أعقاب فضيحة الحسابات الوهمية التي شهدها بنك “ويلز فارجو” والتي خفضت صافي ثروة رئيس “بيركشاير هاثاواي” بمقدار 1.3 مليار دولار.

وقدرت المجلة صافي ثروة “بيزوس” بـ 65.8 مليار دولار، ليتفوق بحوالي 300 مليون دولار على “بافيت”.

وفقد “ويلز فارجو” لقب البنك الأعلى قيمة في العالم يوم الثلاثاء بعدما تراجع سهمه 3%، حيث أعلن أنه سيتخلى عن مستهدفه للمبيعات بعدما تم الكشف عن أن المصرف فتح حسابات وهمية وبطاقات ائتمان من دون معرفة العملاء، وتم تغريمة 185 مليون دولار.

وتأثر “بافيت” كثيرًا بتراجع السهم، حيث يمتلك شخصيًا مليوني سهم في “ويلز فارجو”، وتسيطر “بيركشاير هاثاواي” على 10% من المصرف.

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