“جولدمان ساكس” ينصح الصين بإصلاح سوق السندات

نصح بنك “جولدمان ساكس” الصين بإجراء بعض الإصلاحات في سوق السندات الخاص بها، لوقف معاناتها المستمرة على مدار السنوات القليلة الماضية مع تدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.

وشهدت البلاد خروجا كبيرا لرؤوس الأموال مؤخرًا، وكشفت أحدث بيانات بنك الشعب الصيني عن تراجع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي دون المستوى النفسي البالغ ثلاثة تريليونات دولار خلال يناير/ كانون الثاني.

ويأتي ذلك بعد انخفاض الاحتياطيات بمقدار 41 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، بينما على مدار عام 2016 كاملًا تراجعت بمقدار 320 مليار دولار، بعدما سجلت انخفاضًا قدره 513 مليار دولار خلال 2015.

لكن “جولدمان ساكس” قال في مذكرة الأربعاء، إن الصين يمكنها وقف التدفقات الخارجة بإصلاح سوق السندات خاصتها، فبينما تملك ثالث أكبر سوق سندات حكومية في العالم يصل حجمه إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أنه لم يتم تضمينه في أي من مؤشرات السندات العالمية الرئيسة بسبب القيود المفروضة على رؤوس الأموال.

وأضاف التقرير: الطريق الوحيد كي تتمكن الصين من تحفيز التدفقات الداخلة بشكل طبيعي، هي تحرير سوق السندات في البر الرئيسي بشكل أكبر ليصبح مؤهلًا للإدراج في مؤشرات السندات العالمية الكبرى.