“جولدمان ساكس”: تطبيق برنامج التحفيز النقدي سيعزز أسعار المعادن

قال مصرف “جولدمان ساكس” إن إعادة تطبيق برنامج التحفيز الضخم الذي نفذته الصين خلال الأزمة المالية العالمية سيمنح أسعار المعادن العالمية دفعة جديدة.

وأضاف المصرف في تقرير له الخميس، إن التوسع الائتماني القوي له آثار صعودية قوية على قطاع المعادن، حيث سيتسارع نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة وقطاع التصنيع.

وأشار إلى أن القروض الجديدة قفزت إلى 1.1 تريليون يوان (160 مليار دولار) خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام، وهو ما يعادل سنة ونصف السنة من الحزمة الإنفاقية على البنية التحتية التي بحثها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وكتب محللو “جولدمان” في التقرير: إن تسارع الطلب على المعادن يتوقع أن يدفع سوق النحاس جنباً إلى جنب مع المعادن الأساسية مثل النيكل والزنك إلى العجز، وهو ما يؤدي إلى هبوط المخزونات ورفع الأسعار.