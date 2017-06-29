جولدمان ساكس”: “أوبك” بحاجة لخفض أعمق للإنتاج

قال محللون لدى مصرف “جولدمان ساكس” إن “أوبك” قد تحتاج لاعتماد تخفيضات أعمق في الإمدادات لإعادة التوازن إلى سوق النفط في ظل انتعاش الإنتاج الليبي والنيجيري بما يهدد بتقويض جهود المنظمة.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الأربعاء، إلى أن الارتفاعات المتوقعة في إنتاج البلدين المعفيين من قيود اتفاق الحد من الإمدادات، من شأنها تعويض انخفاض المخزونات المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف المحللون: هذا الأمر يهدد إعادة المخزونات لمستوياتها الطبيعية قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج، ويثير مخاوف من لجوء “أوبك” لزيادة الإمدادات من أجل الدفاع عن حصتها.

وأكدوا أن التعجيل بخفض حجم المخزونات سيتطلب تخفيضات أكثر عمقًا على المدى القصير، مضيفين أن النهج الذي اتبعته منظمة البلدان المصدرة للنفط على غرار البنوك المركزية من خلال الطمأنة الكثيرة والخفض المحدود للغاية سيسبب لها “هزيمة ذاتية”.

وخفض المحللون توقعاتهم لأسعار خام “نايمكس” الأمريكي خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 47.50 دولار للبرميل من 55 دولارًا للبرميل.

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