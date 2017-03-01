جورجيا تتفق مع “النقد الدولي” على تمويل بقيمة 285 مليون دولار

قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي إن جورجيا والصندوق توصلا يوم الأربعاء إلى اتفاقية تتضمن برنامج تمويل لأجل ثلاث سنوات بقيمة 285 مليون دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي وتشجيع المستثمرين.

وقالت مرسيدس فيرا مارتن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى جورجيا “توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع حكومة جورجيا لتسهيلات تمويلية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 285 مليون دولار.”

وفي عام 2014 وافق صندوق النقد ومقره واشنطن على قرض تحت الطلب لجورجيا بقيمة نحو 136 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات لكنه دفع 80 في المئة فقط من تلك الأموال حيث لم يتم استكمال آخر مراجعتين.