“جوجل” تمول معارضى قرارات ترامب

قررت Alphabet الشركة الأم لـ”غوغل” تمويل مشروع القانون الذي وقعت عليه مئة وعشرون شركة معارضة لقيود الهجرة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هذا بحسب ما أفادته مصادر لوكالة بلومبرغ.

وكانت شركات التكنولوجيا الأميركية شددت على أهمية المهاجرين في دعم الولايات المتحدة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا.

وتدعم هذه الشركات الدعوى القضائية من قبل ولايتي واشنطن و Minnesota التي تسعى لنَقض القرار.

من بين هذه الشركات، Apple وAirbnb وFacebook إضافة إلى Microsoft و Tesla وNetflix.

وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي الذي علق قراره بحظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، قائلا إنه على الأمريكيين لوم المحاكم “إذا حدث أي شيء.”

كذلك أعلن ترامب أنه أصدر أوامره لمسؤولي الحدود بإخضاع الوافدين إلى الولايات المتحدة لتفتيش “دقيق للغاية”.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد رفضت يوم السبت، طلب إدارة ترامب إعادة العمل بالحظر على السفر الذي فرضه مؤخرا.

ولم يوضح ترامب طبيعة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.

كذلك جمّد قاضٍ فيدرالي في سياتل، يوم الجمعة، الحظر الذي طال الوافدين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

ويعني هذا أن قرار ترامب التنفيذي سيبقى معلقا، وسيُسمح لحاملي التأشيرات، من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، دخول الولايات المتحدة حتى يُنظر في القضية برمتها.

كما مُنح البيت الأبيض، وولايتان أمريكيتان كانتا طعنتا في الحظر، مهلة حتى يوم الإثنين لتقديم مزيد من الحجج.

وقال محامون من ولايتي واشنطن ومينسوتا للمحكمة الفيدرالية إن إعادة العمل بقرار حظر السفر الذي أصدره ترامب سيُشيع حالة من الفوضى.

وتقدم المحامون بمستندات ضد طعن الحكومة على تعليق قرار الحظر، من بينها تصريحات لمسؤولين سابقين في المخابرات، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، حذروا فيها من أن الحظر سيضر بمصالح الولايات المتحدة على المدى البعيد.