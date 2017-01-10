“جوجل” تبدأ محادثات لبيع أعمال الأقمار الصناعية

دخلت شركة “ألفابت” المالكة لـ”جوجل” التي بدأت تقليص بعض عملياتها مؤخراً في محادثات لبيع أعمال الأقمار الصناعية التابعة لها لصالح شركة “Planet Labs”.

و”بلانت لابس” هي شركة ناشئة تعمل في مجال التصوير عبر الأقمار الصناعية، وتبحث حالياً بدء جولة تمويلية جديدة لدعمها في إجراء صفقة الاستحواذ، بحسب ما أوردته “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة.

وتعد صفقة بيع وحدة التصوير عبر الأقمار الصناعية “Terra Bella” واحدة من الأسرع في تاريخ أعمال “جوجل”، بعدما اشترت الشركة مقابل 500 مليون دولار عام 2014 حينما كانت تعرف باسم “Skybox Imaging”.

وقالت المصادر إن المناقشات حول الصفقة المحتملة تركز على حصول “جوجل” على قيمة الصفقة نقداً إلى جانب جزء من الأسهم.

وبحسب المصادر أيضاً فإن شركة “بلانت لابس” تأسست عام 2011 وتسعى لجمع التمويل اللازم لسداد قيمة الصفقة وتدعيم استمرار العمليات مستقبلاً.

وأطلقت “تيرا بيلا” سبعة أقمار صناعية صغيرة لالتقاط صور للأرض، والتي تستخدمها الشركة في جمع بيانات يمكن بيعها مثل حركة المرور والزحام في موانئ الشحن أو حجم المخزونات في مناجم خام النحاس.