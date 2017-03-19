جهود لجعل دبي إحدى التجمعات البحرية الأكثرتنافسية في العالم

استضافت “سلطة مدينة دبي الملاحية” مؤخراً نخبة من صنّاع القرار والروّاد وممثلين عن الجمعيات البحرية في دبي، للمشاركة في مناقشات موسّعة حول السبل المُثلى لترجمة أهداف “استراتيجية القطاع البحري لدبي” في بناء قطاع بحري آمن ومتجدّد ومستدام، يضع إمارة دبي في مصاف أهم العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية في العالم. وجاء اللقاء، الذي عُقد برئاسة عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية” في إطار الاجتماعات الدورية التي تسعى السلطة البحرية من خلالها لإثراء المعرفة وفتح قنوات فاعلة لنقل الخبرات وتبادل الرؤى بين كبار الشخصيات الحكومية والمستثمرين والمعنيين بالشأن البحري، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في مواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص الواعدة في إعادة صياغة مستقبل القطاع البحري، والتركيز على اعتماد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة والتنافسية.



وشكّل اللقاء منصة مثالية لممثلي الجمعيات البحرية في دبي للوقوف على الاستراتيجيات الفاعلة التي من شأنها تعزيز دور القطاع البحري كرافد حيوي من رواد الاقتصاد الوطني ومساهم رئيس في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط. وتكتسب اللقاءات الدورية أهمية خاصة، كونها قاعدة متينة لتقديم الدعم لكافة الجهات الرائدة ضمن القطاع البحري للارتقاء بالكفاءة والأداء، لجعل التجمع البحري المحلي أكثر شمولية وتميزاً وتنافسية.

وأعرب عامر علي عن سعادته بعقد اللقاء في سبيل توفير منصة تفاعلية لتقييم المستوى الريادي الذي وصلت إليه دبي في ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاع البحري العالمي، مؤكداً القدرة على تحليل المعطيات الراهنة وتحديد الثغرات الحالية لاتخاذ إجراءات تصحيحية واستباقية من شأنها الارتقاء بتنافسية مكونات التجمع البحري المحلي على الخارطة العالمية، تماشياً مع أهداف “استراتيجية القطاع البحري” التي تعتبر دعامة هامة لتأسيس قطاع بحري مستدام ومتكامل.

وأضاف علي: “نتطلع قدماً إلى توطيد العلاقات المثمرة مع شركائنا من القطاع الحكومي والخاص في سبيل إنجاح الاستراتيجية البحرية، التي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، بما يدعم غايات “خطة دبي 2021″ في تحقيق نمو اقتصادي مستدام والوصول إلى مصاف أهم مراكز الأعمال في العالم. وننظر بتفاؤل وثقة حيال اللقاءات المقبلة التي ستسهم بلا شك في توحيد الجهود المشتركة بين الجميعات البحرية ورواد القطاع البحري لإرساء ركائز واضحة ومتينة لخلق قطاع بحري آمن ومتجدد في دبي وقادر على منافسة أهم المراكز البحرية العالمية، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة.”

وشهد اللقاء استعراض أبرز التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة ضمن التجمع البحري المحلي والدولي، فضلاً عن التعريف بـ “مكتب دبي للتجمّع البحري”، الذي يتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ والترويج لـ “استراتيجية القطاع البحري بدبي” في إطار التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات المعنية بالقطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقام المشاركون بطرح أفكارهم وتصوراتهم حول السبل الفاعلة لبناء بيئة عمل متكاملة تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.

ويجدر الذكر بأنّ اللقاءات الدورية لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية” تتماشى مع القيم التي يستند إليها نطاق عمل “سلطة مدينة دبي الملاحية”، والمتمثلة في تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والهيئات الحكومية والجهات الخاصة المعنية بالشأن البحري، لضمان مشاركتها الناجحة في الفعاليات البحرية الهامة، فضلاً عن مساعدتها في تطوير اللوائح التنظيمية ووضع آلية متكاملة لحل القضايا العالقة، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها على صعيد دعم مسيرة تنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري المحلي.