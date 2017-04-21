“جنرال إلكتريك” تتحول للربحية خلال الربع الأول

قالت شركة “جنرال إلكتريك” إنها تحولت لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما سجلت خسائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ورغم انخفاض الإيرادات.

وبلغ صافي أرباح الشركة 619 مليون دولار أو 7 سنتات للسهم خلال الثلاثة أشهر المنقضية بنهاية مارس/ آذار، مقارنة بخسائر قدرها 61 مليون دولار أو سنت واحد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغت الربحية المعدلة للسهم 21 سنتًا، بأكثر من توقعات المحللين التي أشارت إلى 17 سنتًا.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 1% إلى 27.66 مليار دولار من 27.85 مليار دولار، لكنها ظلت أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 26.37 مليار دولار.

وسجلت أعمال الطاقة، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والطيران، والرعاية الصحية، والنقل التابعة لـ”جنرال إلكتريك” نتائج أفضل من المتوقع، بينما لم تتمكن أعمال اتصالات الطاقة من بلوغ مستهدفها.

وتتوقع الشركة تحسن التدفقات النقدية على مدار العام الجاري، مؤكدة على توقعاتها السابقة للعمليات الصناعية، وتواصل ارتفاع ربحية الأسهم.