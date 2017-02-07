“جمارك دبي” تبدأ بتطبيق التعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون

بدأت جمارك دبي بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك اعتباراً من مطلع فبراير 2017.

وأقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 102، المنعقد بتاريخ 3 مايو 2016، اعتماد العمل بتعديلات منظمة الجمارك العالمية للنظام المنسق 2017.

وأقرت اللجنة تطبيق الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون الخليجي وفق “النظام المنسق إصدار 2017″، وعلى أن تكون إدارة التعرفة الجمركية الجهة المرجعية لحل كافة الخلافات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتطبيق التعرفة الموحدة الجديدة.